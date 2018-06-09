مصلحة الهجرة السويدية: السوريون أكثر الحاصلين على جنسية السويد عام 2018

وكالات الأنباء

ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية خلال السنوات الثلاث الماضية، واحتل السوريون صدارة الترتيب هذا العام 2018.

وقالت مصلحة الهجرة السويدية فى بيان لها على موقعها الرسمى، إن أكبر المجموعات التى احتفلت بحصولها على الجنسية يوم العيد الوطنى للسويد، خلال الأسبوع الجارى، هم السوريون والأشخاص الذين لا يحملون جنسية، والصوماليون.

وأوضحت المصلحة أن هناك زيادة مستمرة فى عدد المواطنين الجدد خلال السنوات الثلاث الماضية. ومنحت المصلحة 35867 شخصا الجنسية السويدية فى عام 2015، فيما وصل العدد إلى 55420 شخصا فى عام 2017.

وخلال عامى 2016-2017، تضاعف عدد السوريين وعديمى الجنسية الذين حصلوا على الجنسية السويدية، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة التى شهدتها السويد فى عدد طالبى اللجوء من سوريا قبل بضع سنوات.

ويشكل الصوماليون ثالث أكبر مجموعة بين الحاصلين الجدد على الجنسية السويدية. ووصل العديد منهم إلى السويد عام 2007، العام الذى تلا إعلان إثيوبيا الحرب على الصومال، لكن حصولهم على المواطنة السويدية تأخر حتى عام 2015.

وإليكم أكثر عشرة بلدان حصل مواطنوها على الجنسية السويدية خلال آخر 3 سنوات:

عام 2018

1. سوريا: 4136

2. من لا يحملون جنسية: 3158

3. الصومال: 2851

4. العراق: 967

5. أفغانستان: 757

6. إيران: 709

7. بولندا: 695

8. تايلاند: 693

9. إريتريا: 647

10. المملكة المتحدة: 583

عام 2017

1. سوريا: 8031

2. الصومال: 6948

3. من لا يحملون جنسية: 6012

4. العراق: 2690

5. أفغانستان: 2169

6. تايلاند: 2064

7. بولندا: 1598

8. إيران: 1550

9. إريتريا: 1301

10. تركيا: 1221

عام 2016

1.الصومال: 7988

2. سوريا: 4098

3. من لا يحملون جنسية: 3624

4. العراق: 2939

5. تايلاند: 2180

6. أفغانستان: 2103

7. بولندا: 2006

8. إيران: 1232

9. إريتريا: 1068

10. تركيا: 1063