مصر تجتاز تقييم المنظمة الأوروبية للاعتماد المؤهل للاعتراف المتبادل

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المجلس الوطنى للاعتماد نجح فى اجتياز تقييم المنظمة الأوروبية للاعتماد المؤهل للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المنظمة فى مجال اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة PTP وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17043.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا الإجراء يعكس خطط الوزارة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والجهود الرامية إلى اعتراف منظمات الاعتماد العالمية والإقليمية والقارية بجهة الاعتماد المصرية، مشيرا إلى أن اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس الوطنى للاعتماد تسهم فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأكبر لمصر فى العالم .

ومن جانبه، أوضح المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن زيارة فريق التقييم الأوروبى للمجلس خلال الاسبوع الماضى تمت بناءً على تفويض من مجلس الاتفاقيات متعددة الجهات للمنظمة الأوروبية للاعتماد، واستهدفت الاطلاع على كافة المؤشرات الخاصة بانشطة المجلس، مشيرا إلى أن إجراءات التقييم تمت وفقا لمتطلبات مواصفة الايزو الدولية الخاصة بتشغيل اجهزة الاعتماد ISO/ IEC 17011:2004 .

وتابع أن الفريق استعرض تقارير القييم الذاتى وتوصيفات العمليات الاساسية بالمجلس والوثائق الخاصة بنظام اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة، مشيراً إلى أن عمليات التقييم نقلت صورة كاملة للمنظمة الأوروبية للاعتماد عن مؤشرات اداء المجلس الخاصة بتطبيق انشطة اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة الفنية والتى تتوافق تماماً مع المتطلبات الدولية المعمول بها .

واستطرد، أن استراتيجية المجلس الوطنى للاعتماد تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق الاعتراف الدولى ليشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات وجهات منح شهادات الأفراد .

جدير بالذكر، أن مصر عضو معترف به بمنظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد(IAF) من خلال المجلس الوطنى للاعتماد فى مجالات معامل التحاليل الطبية والتفتيش ومعامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات ونظم ادارة سلامة الغذاء ، كما قام المجلس العام الماضى بتجديد الاعتراف العربى مع هذه الجهات حتى عام 2021 ، كما تم تجديد الاعتراف الاقليمى بالمجلس من الجهاز العربى للاعتماد والمنظمة الافريقية للاعتماد .