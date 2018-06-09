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مصرع طالب غرقا داخل مياه ترعة السلام بالدقهلية أثناء الاستحمام به

السبت، 09 يونيو 2018 12:40 م
مصرع طالب غرقا داخل مياه ترعة السلام بالدقهلية أثناء الاستحمام به جثة
الدقهلية شريف الديب
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لقى طالب بمدينة المطرية مصرعه غرقا داخل مياه ترعة السلام أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو.

 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شلاباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة السلام المارة أمام مدينة المطرية.

 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى المطرية المركزى، وبالفحص تبين أنه حال قيام المدعو أحمد م. م. 15 سنة طالب، ومقيم قرية "العصافرة" دائرة المركز بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

 

وبسؤال والده 57 سنة عامل، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله وورد تقرير مفتش الصحة، يُفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

 

وتحرر عن ذلك محضر بالمركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وسُلم الجثمان لذويه.


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