مسئول عراقى: مفوضية الانتخابات استدلت على أوراق الاقتراع الباطلة

أ ش أ

أكد رئيس الإدارة الانتخابية فى مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران، اليوم السبت، أن المفوضية استدلت على أوراق الاقتراع الباطلة من خلال إجراءاتها الرصينة للحد من التلاعب والتزوير، مشيرا الى أن المفوضية قامت باستبعاد نتائج تلك الأوراق مقدما.

وقال البدران - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه سيتم تشكيل لجان تحقيقية من قبل المفوضية على الموظفين الذين ساهموا فى تلك الحالات من أوراق الاقتراع وسيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم فضلا عن إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

وأكد أن المفوضية سلمت شريط النتائج الذى يوضح فيه عدد أوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة، فضلا عن صور من أوراق الاقتراع المختلفة ، الصحيحة والباطلة، إلى جميع وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية، مضيفا أن الاجراءات التى تم اتخاذها قد قطعت الطريق أمام محاولات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب وهذا يعد أحد ايجابيات استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التى جرت فى (12 مايو 2018) جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة فى 6 من يونيو الجارى، صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذى تضمن إعادة العد والفرز اليدوى لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.