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مرور القاهرة: خدمات بمحيط المساجد والمولات خلال أيام العيد

السبت، 09 يونيو 2018 01:35 م
مرور القاهرة: خدمات بمحيط المساجد والمولات خلال أيام العيد المرور - أرشيفية
كتب: ماجد تمراز
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أعدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة لاستقبال عيد الفطر، تشمل تكثيف الخدمات المرورية في اليومين السابقين لوقفة العيد، والتى تزدحم فيهما شوارع القاهرة.
 
كما سيتم تكثيف وتعزيز الخدمات على المساجد والمولات، وتزويدهما بالأوناش، مع تكثيف نفس الخدمات على ساحات صلاة العيد، وتشديد الرقابة على مواقف الأقاليم والسرفيس، ومنع استغلال المسافرين بزيادة تعريفة الركوب.
 
كما سيتم تعزيز الخدمات على مناطق المقابر فى البساتين والسيدة عائشة، والتى يتردد عليها الزائرون فى إجازة العيد، وكذلك أماكن المتنزهات العامة والأماكن السياحية والترفيهية.
 
 

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