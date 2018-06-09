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مرور الغربية يشن حملة مكبرة على الطرق لضبط المخالفات

السبت، 09 يونيو 2018 04:44 ص
مرور الغربية يشن حملة مكبرة على الطرق لضبط المخالفات حملة مرورية -أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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نفذت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة على مستوى أقسام أول وثان وثالث المحلة بالاشتراك مع الأقوال الأمنية وشرطة المرافق وعلى الطرق السريعة والفرعية، استهدفت تسيير الحركة المرورية، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 10 مخالفة كلبش فعلى، وتحرير 20 مخالفة غيابية وحجز 1  دراجة نارية بدون لوحات معدنية و سحب 12 رخصة قيادة وتسيير وتحصيل 10100 جنية غرامات ومخالفات فورية

 


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