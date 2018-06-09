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محافظ القاهرة محذرا: "لا إبحار لمراكب بها حمولة زائدة"

السبت، 09 يونيو 2018 02:03 م
محافظ القاهرة محذرا: "لا إبحار لمراكب بها حمولة زائدة" المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بالقاهرة، شن حملات على نهر النيل، فى إطار الاستعداد لعيد الفطر، وقد تم تقسيم النيل لعدة قطاعات، سيتم مراقبتها قبل وبعد العيد.
 
وكلف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال اجتماع مع مسئولى الإدارة بمراجعة الحمولات فى المراسى والمراكب النيلية، اليوم  بديوان عام المحافظة، ضرورة تشديد الرقابة على الأتوبيس النهرى، الذى يخضع لهيئة النقل العام بالقاهرة، قائلاً: "لا إبحار لمراكب بها حمولة زائدة"، مع ضرورة التأكد من مراجعة الصيانة الفنية بكل مركب، حفاظًا على سلامة المتنزهين.
 
 
 
 

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