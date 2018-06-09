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بعد موافقة النائب العام على "الضبطية القضائية"..

محافظ القاهرة: تفعيل غرامات النظافة بشوارع القاهرة بعد العيد

السبت، 09 يونيو 2018 12:35 م
محافظ القاهرة: تفعيل غرامات النظافة بشوارع القاهرة بعد العيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المرحلة الثانية من مبادرة "خليك زى آدم"، سيتم استكمالها بعد إجازة العيد مباشرة، لافتا إلى أن المبادرة لا يقتصر عملها على أنها مبادرة توعوية لتحسين السلوكيات والثقافات فقط.

 

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، أنه سيتم تفعيل القانون بفرض الغرامات المقررة على كل من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات بالشارع سواء أفراد أو محلات أو سيارات وخاصة بعد موافقة النائب العام على منح أربعة من كل حى بالإضافة إلى رئيس الحى حق الضبطية القضائية وتسهيل تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتحصيل الغرامات المقررة.

 


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