محافظ القاهرة: تفعيل غرامات النظافة بشوارع القاهرة بعد العيد

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المرحلة الثانية من مبادرة "خليك زى آدم"، سيتم استكمالها بعد إجازة العيد مباشرة، لافتا إلى أن المبادرة لا يقتصر عملها على أنها مبادرة توعوية لتحسين السلوكيات والثقافات فقط.

وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، أنه سيتم تفعيل القانون بفرض الغرامات المقررة على كل من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات بالشارع سواء أفراد أو محلات أو سيارات وخاصة بعد موافقة النائب العام على منح أربعة من كل حى بالإضافة إلى رئيس الحى حق الضبطية القضائية وتسهيل تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتحصيل الغرامات المقررة.