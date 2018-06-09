مجدى عبد الغنى عن استبعاده من بعثة الفراعنة: لامورى فى زورى عملتلى مشاكل

كتب محسن البديوى

علق مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى، على قرار هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية باستبعاده من بعثة الفراعنة فى مونديال روسيا 2018، معقبًا:" لامورى فى زورى عملتلى مشاكل كثيرة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :" القرار ليس رسميًا لأنه صدر من رئيس الاتحاد دون وجود اجتماع لمجلس الإدارة ولم يتم اتخاذ الخطوات القانونية.. وتمرير هذا القرار يتطلب الإجماع"، معربًا عن تعجبه من توقيت هذا القرار.

كما نفى مجدى عبدالغنى، ما تردد بشأن قيامه بالاعتداء على عمال غرف الملابس بمشروع الهدف بمدينة السادس مـــن أكتوبر.

كما كشف كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن الرئيس وعد خلال اللقاء بإنشاء بنية رياضة تستطيع استضافة أى بطولات مقبلة، مضيفًا:" الرئيس قال للاعبين أجروا ورا حلمكم".



