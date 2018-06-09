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ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم؟.. تعرف على رد مجمع البحوث الإسلامية

السبت، 09 يونيو 2018 08:00 ص
ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم؟.. تعرف على رد مجمع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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ما مقدار خروج فدية الصيام عن اليوم؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة: أن من رحمة الله بعباده المؤمنين فى الصيام عدم فرضيته على كل المكلفين، بل فرضه على الصحيح المقيم القادر عليه والذى لا يلحقه به مشقة غير محتملة، ومن ثَّم أسقطه عن المريض والمسافر والشيخ الهرم صاحب السن المتقدم فى العمر كما أعفى الشرع الحكيم الحامل والمرضع أن تضررتا أو تضرر الجنين والطفل بسبب صوم الأم. 

 

وتابعت: أن المريض الذى يرجى برؤه - شفاؤه - والمسافر، ومثلهما المرضع والحامل، ويلحق بهم كل من كان عذره مؤقتا لا يجب عليه إلا القضاء فقط.

 

أما أصحاب الأعذار الدائمة غير المنقطعة لا فى رمضان ولا غيره مثل أصحاب السن المتقدمة (الشيخ الكبير) الذى أعجزه هرمه عن الصوم وأصحاب الأمراض المزمنة والميئوس من شفائها فهؤلاء يفطرون وليس عليهم إلا الفدية.

 

أما مقدار فدية المفطر فى رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائما عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور.

 

 


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شهر رمضان

صيام رمضان

مجمع البحوث الاسلامية




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