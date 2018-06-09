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مؤسسة المسلماني تحيى الذكرى العشرين لرحيل الشيخ الشعراوي

السبت، 09 يونيو 2018 11:39 م
مؤسسة المسلماني تحيى الذكرى العشرين لرحيل الشيخ الشعراوي الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي
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تحيى مؤسسة المسلماني الخيرية الذكرى العشرين لرحيل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وراعي المؤسسة، إن الإمام محمد متولي الشعرواي هو عميد المفسرين في القرون الأخيرة، وإن خواطره حول القرآن الكريم لاتزال الأعلى مشاهدة والأكثر قراءة في كل العالم الإسلامي، لذا تتشرف المؤسسة بإحياء ذكراه بالتعاون مع مؤسسة الإمام محمد متولي الشعراوي وعائلة الإمام.

وأضاف المستشار عصام عباس نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المسلماني الخيرية، أن إحياء الذكرى العشرين للشيخ الشعراوي الذي رحل قبل عشرين عامًا في يونيو 1998.. يأتي في سياق سلسلة ندوات "الوسطية في الإسلام .. تجديد الخطاب الديني " والتي شهدت هذا العام ندوة مرور تسعين عامًا على ميلاد الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والتي شاركت فيها عائلة الإمام الأكبر.. وحاضر فيها فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والعالم المحدِّث الدكتور أحمد عمر هاشم.

وكشف  لؤي أباظة المسئول الإعلامي للمؤسسة عن كتاب جديد عن الإمام محمد سيد طنطاوي يصدر نهاية هذا  العام.. كما أن كتابًا آخر عن "المشروع الفكري للشيخ الشعراوي" يصدر عن المؤسسة في وقت لاحق.

يذكر أن مؤسسة المسلماني الخيرية، تأسست في محافظة الغربية عام 2009، وتمثل مبادرة "اكفل مدرسة" التي يرعاها العالم الكبير الدكتور فاروق الباز المشروع الخيري الرئيسي للمؤسسة.


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مؤسسة المسلمانى

مؤسسة الملسمانى للاعمال الخيرية

الشيخ الشعراوى

ذكرى رحيل الشعراوى




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