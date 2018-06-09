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قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين فى قصف بمحافظة الحديدة اليمنية

السبت، 09 يونيو 2018 10:48 ص
قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين فى قصف بمحافظة الحديدة اليمنية الحوثيين
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم السبت، بأن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع وتجمعات وأهدافا لميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة بجبهة الساحل الغربى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين فى صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية.

ونقلت قناة سكاى نيوز الاخبارية، عن المصادر قولها إن طائرات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات ومواقع للمتمردين فى مزارع بمديرية التحيتا، بعد أن حولوها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لإخفاء آلياتهم العسكرية، كما استهدفت الطائرات مواقع أخرى للميليشيات الانقلابية فى مديرية الدريهمى جنوبى مدينة الحديدة.

وتزامنت الغارات مع مواجهات بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي، حيث تصدت المقاومة لهجمات ومحاولات تسلل المتمردين إلى مواقع القوات الشرعية فى حيس والتحيتا والدريهمى.

وحققت المقاومة تقدما ميدانيا جديدا فى شمالى مديرية الدريهمى، كما تمكن مقاتلوها بدعم وإسناد من القوات الإماراتية، من أسر عدد من ميليشيات الحوثى ممن حاولوا التسلل فى منطقتى الفازة والجاح.


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