فيديو.. وكيل الأزهر يتابع الامتحانات ويحيل شيخا معهد شبرا بنين وبنات للتحقيق

أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي الامتحان في مادتي القرآن والبلاغة "والقرآن الشفوي ، وتابع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الامتحان بلجان "شبرا بنين وفتيات ، وبنها بنين وفتيات".

وقرر وكيل الأزهر خلال مروره تحويل شيخى معهد شبرا بنين وبنات للتحقيق لسوء حالة المعهدين ،والتوجيه بضرورة التأكد من شخصية الطالبات المنتقبات بواسطة معلمة ومن ترفض لا يسمح لها بدخول الامتحان، والسماح بقول أعذار الطلاب الراغبين في تأجيل امتحان الشفوي لأي يوم حتي نهاية الامتحانات إذا كان الطالب يمتحن مادتين في اليوم ،مع التأكد على الطلاب بالاتزام بالمظهر والزي المناسب اللائق بطلاب الأزهر ومنع المخالفين من دخول الامتحان المناسب.

وجاء تقرير لجان المتابعة وغرفة العمليات كالآتي:

جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية حيث تم

• ضبط ( 5 ) حالات غش إلكتروني وتم تحرير محاضر بها .

• ضبط ( 4 ) حالات غش تقليدي باستخدام ملخصات وأوراق وتم تحرير محاضر بها .

• رصد حالة إغماء لإحدى الطالبات وتم نقلها للمستشفى بواسطة الإسعاف في تمام الساعة (9:20 صباحًا ) علمًا بأن الطالبة حضرت الفترة الثانية في امتحان البلاغة .

• تحرير مذكرة بامتناع أحد الطلاب عن الإجابة واكتفى بتدوين بياناته فقط على كراسة الإجابة.

• ضبط أحد الطلاب المعيدين حاول إخفاء ورقة الإجابة والخروج بها وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة .

• وفى مادة البلاغة لم يتم رصد أي شكوى من الامتحان على مستوى الجمهورية .

• الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج المقرر

• تم رصد حالة واحدة للغش باستخدام موبايل وتم تحرير محضر بذلك .

• إلغاء ندب مساعدي رئيس أحد اللجان بمنطقة الشرقية لعدم تعاونهم مع رئيس اللجنة .

• ضبط أحد الطلاب المعيدين حاول إخفاء ورقة الإجابة والخروج بها وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة .

• وعلى الجملة فقد شهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية .