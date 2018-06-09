فيديو.. المواطن يوسف فى "دعوة من القلب": "ربنا يكرمنا ويجعله شهر مبارك"

كتبت ــ منة الله حمدى

للدعاء شأن ومنفعة عظيمة، ويدفع فيه العبد النقم عن نفسه طالبًا الرضا من الله عز وجل، ويعد شهر رمضان المبارك فرصة كبيرة لقبول الدعاء فهو شهر البركة، لذلك يفضل المسلم الإكثار من الدعاء أثناء صيامه فى شهر رمضان المبارك، لما له من فضل عظيم، ومن فضائل الدعاء الاعتراف والإيمان بالله عز وجل، ويعد الدعاء أكرم شيءٍ على الله سبباً لدفع غضب الله تعالى، والشعور بالانشراح وراحة البال والتخلص من الهموم.

فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة جابت شوارع المحروسة فى شهر قبول الدعوات، ورصدت ما يتمنى المواطن تحقيقه من الله عز وجل فى هذا شهر رمضان الكريم .