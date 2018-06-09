video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 10:58 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو .. الرئيس الروسى يتناول إحدى المأكولات الشعبية فى الصين

السبت، 09 يونيو 2018 10:03 ص
فيديو .. الرئيس الروسى يتناول إحدى المأكولات الشعبية فى الصين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

نشر على موقع "يوتيوب" فيديو للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء زيارته للصين وهو يقوم بتحضير طبق التيانجين الصينى، الذى يشبه إلى حد ما البليمينى فى روسيا، والشيش برك فى عالمنا العربى، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وجرب بوتين والرئيس الصينى أطباقا أخرى من المطبخ الصينى، وقام الرئيس الروسى بالمشاركة بعملية التحضير بشكل مباشر.

وكان الرئيس الروسى قد وصل إلى بكين أمس الجمعة للقاء الرئيس الصينى والمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى.

وحصل بوتين على وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية، وهو أول رئيس دولة يحصل على هذا الوسام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانى روسى: النمسا مكان مناسب للقاء الرئيسين بوتين وترامب

الصين: بوتين أول رئيس دولة يحصل على وسام الصداقة الصينى

رئيس البوسنة والهرسك يرغب بدعوة بوتين لزيارة بانيا-لوكا

روسيا

الصين

اخبار روسيا

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

بوتين

منظمه شنغهاى




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة