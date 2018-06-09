فيديو .. الرئيس الروسى يتناول إحدى المأكولات الشعبية فى الصين

وكالات الأنباء

نشر على موقع "يوتيوب" فيديو للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أثناء زيارته للصين وهو يقوم بتحضير طبق التيانجين الصينى، الذى يشبه إلى حد ما البليمينى فى روسيا، والشيش برك فى عالمنا العربى، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وجرب بوتين والرئيس الصينى أطباقا أخرى من المطبخ الصينى، وقام الرئيس الروسى بالمشاركة بعملية التحضير بشكل مباشر.

وكان الرئيس الروسى قد وصل إلى بكين أمس الجمعة للقاء الرئيس الصينى والمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى.

وحصل بوتين على وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية، وهو أول رئيس دولة يحصل على هذا الوسام.