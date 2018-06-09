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السبت، 09 يونيو 2018 11:02 م
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ضبط 543 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

السبت، 09 يونيو 2018 10:45 م
ضبط 543 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف : هانى فتحى
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شنت إدارة مرور بني سويف، بقيادة العميد حسام الشايب ويعاونه المقدم مدحت قرنى وكيل الإدارة، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس" لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، والالتزام بخط السير ، فضلاً عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة.
 
وحسب بيان لإدارة مرور بنى سويف أسفرت الحملة عن ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه، والمحادثة فى الهاتف أثناء القيادة، ومواقف عشوائية.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 25 شخصا تحت تأثير المخدر وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق وسحب الرخص الخاصة بهم.
 
 

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