ضبط 543 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

شنت إدارة مرور بني سويف، بقيادة العميد حسام الشايب ويعاونه المقدم مدحت قرنى وكيل الإدارة، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس" لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، والالتزام بخط السير ، فضلاً عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة.

وحسب بيان لإدارة مرور بنى سويف أسفرت الحملة عن ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه، والمحادثة فى الهاتف أثناء القيادة، ومواقف عشوائية.