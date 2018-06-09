ضبط 14 قطعة سلاح فى حملة أمنية مكبرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، استهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة ومحلات الألعاب النارية مدعومة بمجموعات قتالية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قطعة سلاح متنوعة من بينها 2 بندقية الية ،و5 بنادق خرطوش و7 فرد محلى الصنع بحوزة 14 متهما بدائرة مراكز وأقسام المديرية المختلفة.

كما تم ضبط 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى 1295 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات حيازة المتهم "محمود م م ا" 23 سنة عامل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال قسم طهطا.

وتم ضبط قطعتى من الحشيش المخدر حيازة المتهم "محمد س م ع" 31 سنة صاحب مكتب مقاولات وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1858 إدارى قسم أول سوهاج لسنة 2018.

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط "1295" صاروخ مختلف الأحجام والأشكال ألقى بهم شخص وفر هاربا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8064 جنح مركز المراغة لسنة 2018 وتم ضبط "10200" صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال القى بهم "محمد ح ا" 22 سنة عامل وفر هاربا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8065 جنح مركز المراغة لسنة 2018.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 3232 حكما قضائيا منها 10 أحكام جنائى و299 حكم حبس و262 حكم حبس مستأنف و2210 غرامات جزئية، و306 غرامات مستأنفه، 145 مخالفات، وتم تحصيل مبلغ 33150 جنيها غرامات.

ومن جانبه قال اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع"، أن تلك الحملة تأتى فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.