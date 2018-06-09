ضبط 100 تذكرة هيروين بحوزة تاجر مخدرات بالسويس

السويس - سيد نون

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، من ضبط 100 تذكرة هيروين مع أكبر مروجى المخدرات على المدمنين.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد شدد على مواجهة وضبط مروجى الهيروين بين الشباب فقام اللواء خالد إبراهيم مدير مباحث السويس، بإعداد خطة بحث لتتبع أماكن الترويج فوردت إليه معلومات بأن أحد التجار فى المدينة تخصص فى ترويج تذاكر الهيروين.

أكدت تحريات رئيس مباحث قسم فيصل، بأن مصدر الترويج لا يعتمد على مساعدين وإنما يقوم بالبيع بنفسه.

وتم رصد تحركاته ونصب كمين له وتم القبض عليه أثناء بيعه لبعض تذاكر الهيروين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة فيصل للتحقيق تحت إشراف المستشار عماد الدهشان المحامى العام لنيابات السويس.