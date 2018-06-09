video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 11:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الغربية

السبت، 09 يونيو 2018 10:55 م
ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الغربية مدير امن الغربية
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

تمكنت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارة ومواد مخدره، قبل ترويجها على عملائه خلال حمله أمنية.

 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية بتوافر معلومات أمام العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه بقيام " السيد م ر " وشهرته عصفور 32 سنة عاطل ومقيم بتفهنا العزب مركز زفتى سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا سلاح نارى، مخدرات ، سلاح أبيض والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضيه رقم 12770 لسنة 2017 جنايات مركز زفتى.
 
بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز شرطة زفتي من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش ، وطلقة لذات العيار ، و21 لفافة هيروين ، و35 قطعة حشيش ، ومبلغ مالى  وبسوال المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابه لتولي التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب رواد البنوك فى زفتى

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

مركز شرطة زفتي

مدير أمن الغربيه




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة