ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى الغربية

الغربيه محمد طارق

تمكنت ضباط وحدة مباحث مركز شرطة زفتي بمحافظة الغربية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارة ومواد مخدره، قبل ترويجها على عملائه خلال حمله أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية بتوافر معلومات أمام العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه بقيام " السيد م ر " وشهرته عصفور 32 سنة عاطل ومقيم بتفهنا العزب مركز زفتى سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا سلاح نارى، مخدرات ، سلاح أبيض والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضيه رقم 12770 لسنة 2017 جنايات مركز زفتى.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود العرنوسي رئيس مباحث مركز شرطة زفتي من ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش ، وطلقة لذات العيار ، و21 لفافة هيروين ، و35 قطعة حشيش ، ومبلغ مالى وبسوال المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابه لتولي التحقيق.