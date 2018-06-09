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صور.. مجموعة السبع تفشل فى التوصل لاتفاق حول المناخ مع الولايات المتحدة

السبت، 09 يونيو 2018 11:24 م
صور.. مجموعة السبع تفشل فى التوصل لاتفاق حول المناخ مع الولايات المتحدة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
(أ ف ب)
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فشلت مجموعة السبع خلال اجتماعاتها فى كندا، التوصل إلى اتفاق حول المناخ مع الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو السبت أن مجموعة السبع نجحت فى توقيع "بيان مشترك" على الرغم من الاختلافات الصارخة فى مجال التجارة.

وقال ترودو: "لدينا بيان" ختامي، وذلك إثر ترؤسه يومين من المحادثات المتوترة بين الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا.

وطالبت مجموعة السبع، السلطات الروسية بالكف عن "تقويض الأنظمة الديمقراطية"، كما تعهدت بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

أكد ترودو أنه حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية اعتبارا من 1 يوليو.

ووصف ترودو تذرع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بانه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا الى جانب الحلفاء الامريكيين.

وقال ترودو إنه أبلغ ترامب "بأسف وأنما بمنتهى الوضوح مضي بلاده قدما في فرض اجراءات انتقامية اعتبارا من 1 يوليو، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الأمريكيون ظلما".

 

ترامب وأعضاء مجموعة السبع
ترامب وأعضاء مجموعة السبع

 

كلمة إيطاليا
كلمة إيطاليا

 

كلمة بريطانيا
كلمة بريطانيا

 

كلمة كندا
كلمة كندا

 


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