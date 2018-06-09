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صور.. مبادرة لتجميل مدينة الشروق باستخدام إطارات السيارات

السبت، 09 يونيو 2018 10:31 ص
صور.. مبادرة لتجميل مدينة الشروق باستخدام إطارات السيارات جانب من تجميل مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم حالياً تنفيذ مبادرة لتجميل المدينة باستخدام إطارات السيارات المستعملة، والتى كانت بمثابة نفايات وملوثات مادية وبصرية للبيئة، ويصعب التعامل معها والتخلص منها، وتحولت بفضل تلك المبادرة إلى وحدات تجميل للمدينة، تتنوع ما بين أحواض زهور، مقاعد، طاولات، مراجيح أطفال، ومجسمات جمالية، باستخدام ألوان جذابة، وتكوينات جميلة ومميزة، إضافة لدوردها الوظيفي، كما تمتاز بمقاومة رائعة للعوامل الجوية، وتكلفة مادية زهيدة.
 
وأوضح الدكتور الفنان باسم فاضل، رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه التجربة الجديدة والرائدة بمدينة الشروق، تثبت مبادرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطبيق ومسايرة أحدث الأفكار والتجارب العالمية، فى مجالات التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة تدوير واستخدام المخلفات، من أجل الحفاظ على البيئة.
 
وأشار إلى أن هذه المبادرة قام بتنفيذها الفنان خالد العبادى، أحد أبناء الهيئة المتميزين العاملين بمدينة قنا الجديدة، وتمت إعارته لمدينة الشروق لتنفيذ خطتها الطموحة فى أعمال التجميل، وشملت أعمال الفنان خالد عبادى أيضا تلوين مجموعة كبيرة من أكشاك الكهرباء والرسم عليها، وتتم متابعة تنفيذ هذه التجربة الجديدة والرائدة، تمهيداً لتنفيدها بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق صورة بصرية وجمالية متميزة.
 
وفى سياق متصل أشار المهندس شريف الشربينى إلى استمرار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق الإسكان منخفض التكاليف بالمدينة، والتى تشمل أعمال الدهانات، والزراعة، والتشجير، والأرصفة، والبردورات.
 
مبادرة لتجميل مدينة الشروق (1)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (1)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (2)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (2)
 
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (3)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (4)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (4)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (5)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (5)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (6)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (6)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (7)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (7)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (8)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (8)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (9)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (9)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (10)
 

مبادرة لتجميل مدينة الشروق (11)
 
 

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