video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

صور.. بائع كنافة بالعريش: "بلدنا حلوة والزباين بتدور على البياع الأمين"

السبت، 09 يونيو 2018 03:43 م
صور.. بائع كنافة بالعريش: "بلدنا حلوة والزباين بتدور على البياع الأمين" أبو محمود بائع كنافة بالعريش
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

من الفجر للمغرب يقضى "أبو محمود" يوم عمل متواصل يتكرر يوميا طوال شهر رمضان فى ميدان الرفاعى، أكبر ميادين مدينة العريش بشمال سيناء بائعا "للكنافة" أمام محل صغير يستأجره، هو مصدر رزقه وأسرته.

بصوت مميز وبلهجة أبناء مدينة العريش الدارجة ينادى "يالله على الكنافة"، "اللى بدو يحلى"، "تعال اشترى أرخص كنافة"، نداء لا يتوقف إلا عند شراء زبون من كنافة "العم محمود"، الذى يجدها فرصة استراحة ليزيح براحة كفه عرق يتساقط من جبينه، ويبلل لحية بيضاء رسمت وجه قمحى خط الزمن على ملامحه أثره بقوه.

وقال "العم محمود"، إنه يعمل فى هذا المجال منذ 30 عاما مضت ولايزال مع حلول شهر رمضان، يحول نشاط مطعمه الصغير الخاص بالفلافل، لمكان بيع الكنافة، وأمامه ينصب طاولته عليها كومة شعر الكنافة.

وأضاف أن عمله يبدأ من بعد صلاة الفجر، بطهى الكنافة وتجهيزها، وما أن يشقشق النهار، وتبدأ خطوات المارة فى التواجد بالمكان، يقوم هو بالوقوف خلف طاولته، وينادى على زبائنه، ويستمر الحال طوال النهار وتزداد وتيرة العمل خلال الفترة ما بين الظهر والعصر، وتخف تدريجيا مع اقتراب موعد الإفطار حيث يتوقف نشاطه، ويعود لمنزله لتناول الإفطار مع أسرته.

وأشار إلى أنه سعيد بمهنته الشاقة جدا، ولم تقف ظروف تقدمه فى العمر حائلا أمام كسب قوت يومه، موضحًا أنه لا يعرف الجلوس على كرسى طوال النهار يقف خلف طاولته يقطع من كومة الكنافة ويبيع وإذا ما وجد متسعا من الوقت ينادى على المارة حاثا إياهم على الشراء.

وتابع قائلا " العريش بلد حلوة، وأهلها طيبين" و الزباين بتدور على البياع الأمين والشغل المعمول كويس ورخيص"، لافتا إلى أنه يبيع فى يومه مقدار من 150 إلى 200 كيلو كنافه ، مؤكدا أنه ليس الوحيد فى مدينة العريش فهناك باعة كثر ومحلات متخصصه، وقال " هى أرزاق وبتتقسم".

ويعتبر العم أبو محمود، واحدا من بين باعة بعضهم متجولين وآخرين أصحاب محلات يعج بهم ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش، وهو مكان يعتبره أهالى العريش ملتقى تجارى لهم فيه يجدون ما يحتاجونه من مستلزامات حياتية يومية وسلع وخضروات تتوفر فى السوق.

وأكد " أبو محمود "، أنهم كباعة سعداء بتوفر احتياجاتهم من مواد اساسية تستخدم فى صناعة الكنافة والحلويات الرمضانية الشهيرة، وإن سعادته تكتمل عندما يجد رضا زبائنه عن صنعة يديه من شعر الكنافة، خصوصا مع عودتهم إليه بعد تذوقها.

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(1)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(2)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(3)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(4)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(5)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(6)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(7)
 

 

أبو-محمود-بائع-الكنافة-(8)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. حركة البيع والشراء تنعش حياة ميدان الرفاعى وسط العريش

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش

ميدان الرفاعى بالعريش




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة