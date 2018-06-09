صور.. بأقل من 100 جنيه.. 18 متنزها لقضاء العيد فى كفر الشيخ

محمد سليمان

رصد " اليوم السابع" خريطة لأفضل المواقع للراغبين للتنزه من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء أيام عيد الفطر سواء للأسر الفقيرة أو المتوسطة أو الأغنياء، بأقل من 100 جنيه، وكيفية الوصول لها بكل مدن المحافظة، حيث تعددت المواقع والمتنزهات التى تقضى فيها الأسر عيد الفطر المبارك، بالمحافظة، سواء حدائق عامة أو حدائق مفتوحة للأهالى برسوم مخفضة، فى المدينة والمدن المجاورة، بالإضافة لمصيف بلطيم.

وتتمع محافظة كفر الشيخ بالعديد من المميزات الجغرافية حيث أنها تطل على البحر المتوسط بطول 118 كيلو ،ويوجد نهر النيل فرع رشيد فى 3 مراكز بالمحافظة هى "دسوق، وفوة، ومطوبس" بطول 50 كيلو مترا، ويتم من خلاله تنظيم الرحلات النيلية بالمدن الثلاث التى يشارك فيها الآلاف من المواطنين والزائرين، وزادت هذا العام المتنفسات للأهالى فمنها كورنيش البرلس وكورنيش مطوبس بالإضافة لطريق غليون المتجه لمزرعة غليون أصبح متنفساً للعائلات بما يضمه من خضرة.

مصيف بلطيم " مصيف العائلات والهدوء ورخص الأسعار "

ومن بين تلك المناطق العامة مصيف بلطيم بشواطئه الستة، والذى يختلف عن بقية مصايف الجمهورية فتواجدك على الشاطئ ونزول المياه مجانا بعكس مصايف أخرى، وعلى بعد 90 كيلو من مدينة كفر الشيخ يقع مصيف بلطيم، ويقع على الطريق الدولى الساحلى للقادمين من محافظات الإسكندرية والبحيرة من جهة الشمال للقادمين من محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد للقادمين من جهة الجنوب بها 6 شواطئ "الأمل، والسلام، والزهرة، والنرجس، والفنار، والفيروز"

يستقبل المصيف مليون زائر خلال عطلات الأعياد، ويتميز المصيف بأنه مصيف العائلات للهدوء والتواجد الأمنى ولصفاء ماءه، ولا يكلف المعيد أية رسوم لقضاء يوم كامل على شاطئ البحر، وهناك تجد الشواطئ السته مفتوحة أمام الجميع مجاناً، وعلى شاطئ البحر المتوسط، ويمكن استئجار شميسة وكرسى ب 13 جنيه فقط" إيجار الشمسية طول اليوم بـ 10 جنيهات والكرسى 3 جنيهات، ويمكن الانتقال بين شواطئ المصيف باستقلال الطفطف ب 2 جنيه، والراغب فى المبيت فهناك عدد من الفنادق، حيث أسعار الأكلات المناسبة لجميع الفئات وخاصة بالمطاعم الشعبية التى تقدم العديد من الأسماك بأسعار مخفضة.

متحف الأحياء المائية ببلطيم

متحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم التابع لفرع المعهد للبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، حيث رسم دخول 2 جنيه فقط، ويضم عددا من الأحياء المائية النادرة، والكائنات البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة ويضم العديد من الأسماك المحنطة بأنواعها وكل أنواع إضافة للهيكل العظمى للحوت الذى تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم إضافة للتمساح الذى تم العثور عليه بطريق زراعى بجوار نهر النيل بين مدينتى دسوق وفوه.

حديقة صنعاء وحديقة الحيوان بمدينة كفر الشخ

ومن بين المناطق الشهيرة التي يقضي فيها المعيدون عيد الفطر حديقة صنعاء وحديقة الحيوانات ،فحديقة صنعاء تقع بشارع الجامعة وتضم عددًا من المتنزهات، وفندق، مطعم، والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء، وكل ما يسدده الزائر 2 جنيه رسوم دخول فقط ، ويقضي يومه كاملاً ، حيث المقاهى و المشروبات بأسعار مناسبة ويجلس على الكافتريات بها ويدفع ثمن المشروبات التي يشربها فالشاي ب 4 جنيه والمشروبات الغازية ب 6 جنيه ، ويمكنه تناول وجبه بمطعم صنعاء ب 45 جنيه تشمل " ربع فراخ وأرز وسلطة وخضار "، وفى نفس الوقت يمكن قضاء ما يشاء من الوقت بحديقة الحيوان.

وبمدينة كفر الشيخ تتعدد الحدائق العامة التى يقضي فيها المعيد ما يشاء من أوقات دون أن تسدد الأسر أية رسوم دخول منها حديقة الخالدين وحديقة أحمد زويل، وكل ما يتكلفه المعيد ثمن المشروبات الساخنة أو الباردة فيها ، أما نادي كفر الشيخ الرياضى فرسم دخوله 5 جنيهات

بالإضافة إلى المناطق الخضراء المنتشرة من دوران النصر بوسط مدينة كفر الشيخ مرورًا بديوان عام المحافظة حتى حديقة صنعاء، وتلك المناطق يلجأ لها البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل رسم دخول الحدائق والمتنزهات، وتنتشر فى تلك المساحات الخضراء العديد من وسائل التسلية، من المراجيح والألعاب المتعددة بالإضافة للخيول التى يمتطيها الأطفال.

كما يمكن الاتجاه لميدان الملك عبدالله،على رافد الطريق الدولى الواصل بين كمين 30 يونيو "القرضا سابقًا"، لموقف كفر الشيخ العمومى، يقع الميدان وسطهما، وهو ميدان كبير يتوسطه نسر، يتجه له الكثيرون للتنزه ليلًا كما يلجأ له العرسان من متوسطى الحال للاحتفال بزفافهم والتقاط الصور التذكارية به، ويزدحم بأهالى كفر الشيخ ليلًا كمتنفس لهم.

حديقة العائلات بفوه والأسرة والطفولة بدسوق والرحلات النيلية وتل الفراعين

ومن بين المناطق التي تقضي فيها يوم العيد حديقة العائلات بفوه ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق ورسوم كل منها 2 جنيه، كما يستقل قارب صيد أو مركب تنتقل به من مكان لأخر فى نهر النيل ، ويمكن زيارة كل المناطق السياحية بفوه من مساجد أثرية وعددها 365 مسجد أثرى ، ومصنع الطرابيش ، وربع الخطايبة ، والتكية ، مجاناً .

كما هو الحال فى حديقة الأسرة والطفولة بدسوق والتى يسدد المعيد رسم دخول لها 2 جنيه فقط، ويتمتع الكبار والأطفال بالألعاب المتعددة بالحديقة ورسم استغلالها 5 جنيهات فقط أو الاتجاه لرحلة نيلية لا تكلف الفرد إلا 5 جنيهات فقط، أما تل الفراعين فيقع بالقرب من مدينة دسوق على الطريق الواصل بين مدينة كفر الشيخ ومدينة دسوق على بعد 3 كيلومترات تقريبا من قرية العجوزين ،ويضم التل متحف صغير به كثير من التماثيل المتعددة ، وهنامك تمثيل متعددو في العراء يستمتع بها المعيد وكل ما يتكلفه المعيد رسم دخول 5 جنيهات .

مطوبس وقناطر أدفينا

وفي مدينة مطوبس يقضى المعيد أيام الفطر بقناطر أدفينا والحدائق المنتشرة بالأماكن القرية من القناطر ولا يتكلف المعيد أي مبالغ لدخول تلك المناطق بالإضافة لنادي مطوبس المطل على نهر النيل فرسم دخوله 3 جنيهات ليقضى المعيد ما يشاء من أوقات على شاطئ نهر النيل.



مصيف بلطيم مستعد لاستقبال مليون زائر في عيد الفطر



حديقة الحيوانات بكفر الشيخ



الأهالي بحديقة العائلات بفوه



حديقة صنعاء بكفر الشيخ



الرحلات النيلية بدسوق



الحدائق العامة متنفس الاهالي مجانا



صفاء وجمال لحظة الغروب بمصيف بلطيم



جمال شوارع مصيف بلطيم



الرحلات النيلية بقوارب الصيد



أثار فوه بكفر الشيخ



ملاهي بمصيف بلطيم



صفاء الجو بمصيف بلطيم