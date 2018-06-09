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صور.. الزعيم الكورى الشمالى يزور مطعم بيونج يانج تايدونجانج للمأكولات البحرية

السبت، 09 يونيو 2018 09:26 ص
صور.. الزعيم الكورى الشمالى يزور مطعم بيونج يانج تايدونجانج للمأكولات البحرية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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زار الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مطعم بيونج يانج تايدونجانج للمأكولات البحرية الذى تم بناؤه حديثًا، وفق مجموعة صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية فى كوريا الشمالية.

وذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية منذ عامين أن زعيم كوريا الشمالية أفصح عن أمله بافتتاح مطعم فى أسكتلندا لتقديم أطباق شهية لمأكولات كورية شمالية مثل حساء لحم الكلاب وعصيدة الصنوبر والجوز.

وأطلق جونج أون تصريحاته مؤخراً، خلال افتتاحه فرعا جديدا من سلسلة مطاعم "بيونج يانج" في العاصمة الهولندية "أمستردام".

وتعتبر مطاعم "بيونغ يانغ" أحد المصادر الرئيسية التي تمول الحكومة في كوريا الشمالية في ظل الحصار الاقتصادى المفروض عليها نتيجة العقوبات الدولية.

 

زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للمعرض
زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته للمعرض

 

جانب من زيارة زعيم كوريا الشمالية
جانب من زيارة زعيم كوريا الشمالية

 

تجول زعيم كوريا الشمالية بالمعرض
تجول زعيم كوريا الشمالية بالمعرض

 

 

 


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