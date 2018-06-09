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السبت، 09 يونيو 2018 04:24 ص
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صور.. إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السلفادورى السابق موريسيو فونيس

السبت، 09 يونيو 2018 04:00 ص
صور.. إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السلفادورى السابق موريسيو فونيس النائب العام فى السلفادور دوغلاس ميلينديز يعلن إصدار مذكرة الاعتقال
سان سلفادور أ ش أ
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أعلن المدعون العامون فى السلفادور إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق موريسيو فونيس وأكثر 20 آخرين من الدائرة المقربة منه فى تهم تتعلق بالفساد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ، الجمعة ، عن المدعى العام السلفادورى دوجلاس مينينديز قوله إن آدا ميشيل جوزمان سيجوينزا شريك فونيس واثنين من أبناءه، من بين الصادر بحقهم مذكرات الاعتقال.

وأشار المدعى العام - فى مؤتمر صحفى - إلى أن القضية تتعلق بإساءة استخدام حكومة فونيس لمبلغ 351 مليون دولار ، وذلك من دون أن تتطرق الشبكة للمزيد من التفاصيل حول ذلك، وتولى فونيس رئاسة السلفادور من عام 2009 حتى عام 2014 ويعيش فى منفاه بنيكاراجوا منذ عام 2016.

أحد رجال الاعمال المتهمين فى القضية
أحد رجال الاعمال المتهمين فى القضية

 

اعتقال عدد من المتهمين فى قضايا الفساد
اعتقال عدد من المتهمين فى قضايا الفساد

 

المتهمون فى قضايا الفساد
المتهمون فى قضايا الفساد

 

النائب العام فى السلفادور دوغلاس ميلينديز يعلن اصدار مذكرة الاعتقال
النائب العام فى السلفادور دوغلاس ميلينديز يعلن اصدار مذكرة الاعتقال

 

عدد من المتهمين بالفساد
عدد من المتهمين بالفساد

 


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