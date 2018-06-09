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صحيفة سعودية: العلاقات السعودية الإماراتية أخمدت نيران الفوضى والإرهاب بالمنطقة

السبت، 09 يونيو 2018 09:03 ص
صحيفة سعودية: العلاقات السعودية الإماراتية أخمدت نيران الفوضى والإرهاب بالمنطقة محمد بن زايد والملك سلمان ومحمد بن راشد
الرياض (أ ش أ)
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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن العلاقات السعودية الإماراتية الممتدة عبر تاريخهما الأخوى فى إقليم مليء بالاضطرابات والقلاقل، صامدة فى وجه الصعوبات والتحديات التى واجهتهما، ليشتركا معا بتعاونهما فى إخماد نيران الفوضى الإرهاب التى كانت تشتعل فى المنطقة العربية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان (وشائج لا تنفصم) فى افتتاحيتها، اليوم السبت، "إن هذا التعاون الثنائى استمر فى السيطرة على ما سمى بالربيع العربى الذى أسهمت فى إضرام نيرانه قطر ومجموعة الإسلام السياسى الانتهازى، واستثمرته إيران لتكرس تمددها التوسعى على حساب الأقطار العربية التى زعزعتها تلك الأحداث".

وأضافت أن فى تاريخ هذين البلدين الشقيقين برزت عوامل مشتركة وسمات متشابهة جذرت العلاقات الوطيدة التى تربط بينهما منذ تأسيسهما، من أهمها وجود روح الوحدة فى مشروع بناء الدولتين، إذ تأسست كل منهما نتيجة انضمام عدد من الأجزاء التى كانت متفرقة لينشئ المؤسسون منها كيانا كبيرا فى الإقليم بل على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودى - الإماراتي، الذى عقد أخيرا ليمثل قمة وثمرة هذا التاريخ الطويل والمشترك من الأخوة والطريق الواحد والرؤية المتطابقة، أسهم فى إبراز مكانة الدولتين فى مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسى والأمنى العسكـرى، وتحقيق رفاهية مجتمعى البلدين.

 


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