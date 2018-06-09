صحيفة إماراتية: فلسطين ستظل عصية على التصفية ولن تخضع للمساومات والمزايدات

أبوظبى (أ ش أ)

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية "إن الشعب الفلسطينى سجل أمس موقفا جديدا للتاريخ يؤكد أن فلسطين ستبقى قضية القضايا ولب الصراع مع عدو الأمة التاريخى وأنها ستظل عصية على التصفية ولن تخضع للمساومات والمزايدات ولن تكون لقمة سائغة بيد الكبار والصغار أو استثمارا سياسيا لهذا وذاك وستبقى فلسطين أكبر من الجميع ولن تكون لهذا الفصيل أو ذاك بل هى لكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين".

وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت،-تحت عنوان "الشعب الفلسطينى قال كلمته" - أن الفلسطينيين تحدوا حواجز الاحتلال وتهديداته كى يؤكدوا لقادته أن القدس خط أحمر وأن المسجد الأقصى دونه أرواح الفلسطينيين والمسلمين وأن القدس ستظل الجامع المشترك للأمة"، مشيرة إلى زحف مئات الآلاف أيضا من أهالى قطاع غزة كى يقدموا قرابين الحرية لفلسطين ويجددوا العهد بالدم بأنهم لن يتنازلوا عن ذرة تراب من أرضها وأن ما قدموه أمس وعلى مدى أسابيع "مسيرات العودة" هو مهر تستحقه عروس المدائن الذى يقدم منذ سبعين عاما وسيظل يقدم إلى أن يتم تحريرها.

وأكدت الصحيفة أن الدرس الأهم الذى قدمه الشعب الفلسطينى - من خلال المسيرات والتظاهرات التى شهدتها عشرات المدن أمس - أن كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ومنها ما تسمى بـ "صفقة القرن" لن تمر ولن تجد لها مكانا فى القاموس الفلسطينى وستظل هذه المشاريع مجرد أوهام لن تجد طريقها إلى أرض الواقع.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول : "ليست المرة الأولى التى تطرح فيها مشاريع التسوية المسمومة فكثير من المشاريع والمؤامرات على مدى سنوات الصراع شارك فيها الكبار والصغار وسقطت وأكثر من 25 عاما من المفاوضات العبثية أهدرت وظلت قضية فلسطين ملك شعب فلسطين والأمة العربية .. هذا هو الشعب الفلسطينى .. هكذا كان وهكذا سيكون وسيبقى فى خط المواجهة الأول حارسا للمقدسات نيابة عنا جميعا صامدا صابرا لا يهين ولا يلين يقدم التضحيات بكل إباء وشرف رافعا الراية ولن يستسلم".