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شرطة التموين تضبط 15 طن سلع غذائية فاسدة في حملات على مستوى الجمهورية

السبت، 09 يونيو 2018 11:22 م
شرطة التموين تضبط 15 طن سلع غذائية فاسدة في حملات على مستوى الجمهورية مواد غذائية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملاتها التموينية والرقابية، حيث استهدفت الأسواق في شهر رمضان لمنع الاحتكار والتصدي للغلاء وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 15 طن سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، في إطار الحملات الأمنية المتكررة على مستوى الجمهورية.

وجاءت التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشن الحملات التموينية المتكررة التي تستهدف ضبط الأسواق وملاحقة السلع الفاسدة التي تضر بصحة المصريين.

 


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