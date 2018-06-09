سقوط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وطلقات وحشيش فى المرج

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج من ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وطلقات وحشيش ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت مع تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن طارق.م.ا. 51 سنة مسجل خطر ، سرقة بالإكراه تحت رقم 2343 فئة " ب " ، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم 13942 لسنة 2013م المرج " مخدرات " يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملكه" وبحوزته سلاح ناري " طبنجة ماركة ميجرليون عيار 6.5م تحمل أرقام 1212093 " ( غير مبلغ بسرقتها )، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم "، 15 طلقة عيار 16مم، 8 طلقات عيار 12مم، 5 طلقات عيار 6.5مم، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جرام، وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه ، فتحرر المحضر اللازم ، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .