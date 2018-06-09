سقوط عاطل وراء سرقة رجل مسن والتعدى عليه بالضرب فى النزهة

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة النزهة، القبض على عاطل لسرقته رجلا مسنا بالمعاش، والتعدى عليه بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة النزهة إخطارا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها محمد .ش.ا.م. 86 سنة بالمعاش، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بغرفة نومه بالشقة سكنه الكائنة الطابق الأرضى فوجئ بتواجد شخص ولدى مشاهدته له تعدى عليه بالضرب باستخدام عكاز "خاص بالمجنى عليه" محدثا إصابته واستولى على هاتفه المحمول، ومفتاح السيارة ملكه رقم ق ف ى 875 ماركة نيسان صنى بترولى اللون موديل 2008 م، ولاذ بالفرار عقب الاستيلاء على السيارة من داخل جراج العقار سكنه.

وبإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف على باب شرفة الشقة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها محمد.ِ.ر.ا. 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1462 لسنة 2015م النزهة "جرائم أحداث" .

وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بان المجنى عليه يقيم بمفرده اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وتمكن من الدخول للمسكن بأسلوب التسلق وكسر ريشة باب الشرفة باستخدام "جاكوش وأجنة حديدية ضبطت بإرشاده"، إلا أنه فوجئ باستيقاظ المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واستولى على المسروقات وفر هاربا.

كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى صديقه محمد.ج.ع. 25 سنة فكهانى، والذى نفى علمه بان الهاتف المحمول من متحصلات حادث سرقة، كما أضاف بتركه السيارة المستولى عليها على الطريق الدائرى دائرة مركز قليوب، عقب اصطدامه بالرصيف ( تم حجزها بوحدة مرور ميت نما فى المحضر رقم 228 لسنة 2018م جنح مرور مركز قليوب)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وإحداث إصابته، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.