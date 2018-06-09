سعر الدولار اليوم السبت 9-6-2018 وثبات العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

واصل سعر الدولار ثباته أمام الجنيه اليوم السبت الموافق 9-6-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، عنعندر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الخميس الماضى، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.8 جنيه للشراء، 17.9 جنيها للبيع.

وفيما يلى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر



17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.81 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع