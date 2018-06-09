رئيس مصلحة الميكانيكا: نمتلك 364 محطة رى وصرف مياه

أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن المصلحة تمتلك 364 محطة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية، تضخ المياه لأعمال الزراعة والشرب والكهرباء والبترول، ثم تقوم بتحسين مستوى الصرف بسحب الفائض للمصارف .

وأضاف عبد العاطى، فى كلمته خلال ندوة "نهر النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه والتعديات"، أن التعديات على المجاري المائية آفة مجتمعية خطيرة تتصدى لها أجهزة الدولة كاملة وخاصة وزارة الرى، مشيرًا إلى أن مصلحة الميكانيكا بالتنسيق مع أجهزة الدولة نفذت 100 مخالفة على مجارى المصرف والطرد بالمحطات كانت عبارة عن بناء وفتحات مخالفة.