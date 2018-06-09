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ذبابة "البلاندفورد" تغزو بريطانيا وتسبب لدغاتها أورامًا وآلام المفاصل

السبت، 09 يونيو 2018 12:00 ص
ذبابة "البلاندفورد" تغزو بريطانيا وتسبب لدغاتها أورامًا وآلام المفاصل ذبابة البلاند فورد
كتبت أمل علام
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حذرت صحيفة "ذى سن البريطانية"، من انتشار ذبابة "البلاندفورد"، والتى تسبب لدغاتها تورم المنطقة التى تقوم بلدغها مثل الأرجل، وهى تطير فى مستويات منخفضة على الأرض، وتنتشر أكثر بالقرب من البحيرات، وتنتشر أكثر خلال شهرى مايو ويونيو.

 

وقالت الصحيفة إن ذبابة "البلاندفورد" يمكن أن تسبب تورما وبثورا وآلاما بالمفاصل من لدغة واحدة والتى يمكن أن تغزو بريطانيا بالكامل.

 

وتأتى التحذيرات من خبراء الصحة العامة بعد الإبلاغ عن الحالات فى هيرفوردشاير "Herefordshire "فى وقت سابق من هذا العام.

 

ذبابة بلاندفورد هى ذبابة سوداء صغيرة ماصة للدم يصل حجمها من 2-3 ملم تعيش بالقرب من مناطق المياه مثل الأنهار والبحيرات؛ وأضاف التقرير أن الذبابة تلدغ عادة الكاحلين والساقين والأقدام، بينما تطير منخفضة على الأرض وأكثرها شيوعا خلال شهرى مايو ويونيو، وعادة ما يبلغ الضحايا عن معاناة تورم فى الأرجل وحدوث بثور فيها.

 

وأكد التقرير أنه تم تحذير البريطانيين ليكونوا فى حالة تأهب قصوى حيث تتزايد حالات عضات ذبابة البلاندفورد، كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى آلام المفاصل وأحيانا ارتفاع فى درجة الحرارة.

 

وقالت كارين رايت، مديرة الصحة العامة فى هيريفوردشاير، بينما يبدأ الطقس بالدفء، من المحتمل أن تكون هناك حالات أكثر من لدغات ذبابة بلاندفورد.

 

الذبابة تسبب تورم القدم وحدوث التهابات وفقاقيع
الذبابة تسبب تورم القدم وحدوث التهابات وفقاقيع

 

وأضافت: "نحن نشجع الناس على اتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا كانوا خارج بيوتهم، وحول الأنهار والجداول ، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وذلك بالتغطية ،واستخدام طارد الحشرات ذات نوعية جيدة.

 

"إذا تعرضت للعض ، فقد يشعر المرء بعدم الارتياح في كثير من الأحيان مع التورم ، أو التقرحات ، أو آلام المفاصل ، أو ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأحيان.

الذبابة
الذبابة

"ومع ذلك ، لا توجد عادة حاجة لزيارة طبيب عام ، وتنصح الذين يتعرضون للدغات الذبابة بقولها "إذا شعرت بتوعك بعد عضة الذبابة ، يجب زيارة الصيدلية للحصول على المشورة حول كيفية تخفيف عدم الالام المصاحبة ،وغالبية الناس ، فإن الأعراض ستستمر فقط بضعة أيام بعد العضة .

وأشار التقرير إلى أن الذبابة توجد أيضا في مناطق أخرى من بريطانيا .

ويقال إن بعض السلطات المحلية ، يقومون برش يرقات ذبابة بلاندفورد على طول نهر ستور في أبريل لخفض اللدغات في وقت لاحق من الموسم.


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الذباب

ذبابة ماصة للدماء

البرندفورد

ذبابة البلاندفورد

بريطانيا

ذبابة تغزو بريطانيا




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