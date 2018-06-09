خطف أكثر من 30 شخص في هجمات فى شمال نيجيريا

أ ف ب

خطف اكثر من 30 شخصا، وقتل اثنان آخران، فى هجمات مختلفة على طريق فى ولاية كادونا شمال نيجيريا، التى تشهد عنف عصابات مسلحة، بحسب ما ذكرت مصادر.

وقال عيسى محمد غالاديما، الزعيم القبلى المحلى، إنه "نحو الساعة 18,15 امس الجمعة، تعرض 22 شخصا للخطف على أيدى عصابات مسلحة على طريق بيرنين غواري بين قريتى اوداوا ولابى".

وأضاف "اعترض المجرمون المسلحون الذين كانوا على دراجات نارية، سبع سيارات وخطفوا جميع ركابها وبينهم ام شابة ورضيعها".

وقال إن الخاطفين اتصلوا بزوج المرأة الشابة، التى خطفت مع طفلها، وطلبوا "فدية بقيمة خمسة ملايين نايرا (11800 يورو)، للإفراج عنهما.