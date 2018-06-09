حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات فى التبين

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقته بطاريات السيارات بأسلوب "الفك".

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة التبين بالشارع الجديد، وتمكنوا من ضبط "م.ع" 33 سنة عاطل، وبحوزته 3 بطاريات سيارات مختلفة الماركات، 2 مفتاح، وكماشة .

وبمناقشته اعترف بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، ومنها سرقة بطارية من داخل السيارة رقم هـ ب 4381 نقل ملك "م.ع" 35 سنة سائق وسرقة 2 بطارية من داخل السيارة رقم أ ق ب 8914 ماركة مرسيدس نقل ملك "ف.ا" 34 سنة سائق.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وقررا بأنهما لم يكونا قد اكتشفا وقائع السرقة بعد، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بقرارها السابق.