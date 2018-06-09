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حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة موظف فى البساتين

السبت، 09 يونيو 2018 12:35 م
حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة موظف فى البساتين حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس حارس عقار، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسرقة سيارة موظف مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

 

كان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث، قد تلقوا بلاغا من "محمود.ا" 33 سنة موظف، يفيد اكتشافه سرقة سيارته السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

وبإجراء تحريات الرائدين أحمد مختار، وأحمد مصلح، معاونا مباحث القسم، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هـ.ن" 30 سنة، حارس العقار ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته محافظة المنيا "دون سوابق".

 

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

 

كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشوارع الجانبية خلف العقار حراسته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام جددها اليوم قاضى المعارضات.


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