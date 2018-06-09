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جرائم الاحتلال عرض مستمر.. قنبلة غاز تشوه وجه شاب فلسطينى

السبت، 09 يونيو 2018 12:55 ص
جرائم الاحتلال عرض مستمر.. قنبلة غاز تشوه وجه شاب فلسطينى العنف فى غزة
(رويترز)
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وُضع شاب فلسطينى على أجهزة الإعاشة فى مستشفى فى غزة أمس الجمعة بعد أن اخترقت عبوة غاز مسيل للدموع أطلقها جندى إسرائيلى وجهه.

وتقول إسرائيل إنها تستخدم الغاز المسيل للدموع كإجراء غير قاتل للتصدى للاحتجاجات على حدود قطاع غزة.

لكن شهودا قالوا إن العبوة التى أطلقها جندى على الجانب الإسرائيلى من الحدود ضربت هيثم أبو سبلة فى الوجه بينما كان يشاهد الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة خلال مظاهرات شرقى مدينة خان يونس.

وأظهرت صور لرويترز التقطها المصور إبراهيم أبو مصطفى الشاب البالغ من العمر 23 عاما وقد استقرت عبوة الغاز فى خده وكان قميصه ملطخا بالدماء قبل أن ينهار ويسقط على الأرض.

وقال مسؤول فى مستشفى فى غزة إن أبو سبلة وضع على أجهزة الإعاشة بعد إزالة العبوة بعملية جراحية.

وقال مصور رويترز أبو مصطفى "جندى إسرائيلى خرج مِن جيب عسكرى وبدأ بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبدأ المتظاهرون بالجري، ركضوا للخلف وكان أحدهم يجرى والغاز يخرج من وجهه، كان يجرى من أمامى مباشرة".

وأضاف "بدأت بالتقاط الصور له وهو يجرى قبل أن يسقط على الأرض ويهرع إليه المسعفون لمساعدته... كان المنظر مخيفا، رجل يخرج الغاز والدخان من وجهه".

ولم يكن لدى متحدث باسم الجيش الإسرائيلى تعليق بعد على إصابة أبو سبلة. وأحال المتحدث رويترز إلى بيان سابق قال إن القوات تستخدم القوة اللازمة لمنع نحو عشرة آلاف فلسطينى من تشكيل خطر اختراق مسلح للسياج الحدودي.

وقال محمود شقيق المصاب الأكبر إنهما يحضران الاحتجاجات بانتظام منذ أن انطلقت ضد إسرائيل فى 30 مارس آذار. ويقول مسعفون فى غزة إن الجيش الإسرائيلى قتل 123 فلسطينيا على الأقل خلال الاحتجاجات.

وقال محمود: "كان مثل الفرض كل جمعة، لم نضيع جمعة بدون أن نذهب".

 


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