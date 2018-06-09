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تعليم القاهرة: تنسيق الثانوية العامة الشهر المقبل عقب انتهاء الامتحانات

السبت، 09 يونيو 2018 01:01 م
تعليم القاهرة: تنسيق الثانوية العامة الشهر المقبل عقب انتهاء الامتحانات طلاب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة سيتم الإعلان عنه فى الشهر القادم، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدور الثانى.
 
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حساب نسبة التنسيق بناء على عدد الطلاب ونسبة نجاحهم والمجموع لكل منهم، وعلى ذلك يتم معرفة الأماكن المتاحة فى كل من المدارس الثانوية ومدارس الدبلومات.
 
 
وأوضح عطية، أن عدد الطلاب الراسبين من الثانوية العامة أو الدبلومات تشكل فارق بالنسبة للتنسيق، لأنها تؤثر فى عدد الأماكن المتاحة فى المدارس لذلك يتم الانتظار حتى انتهاء الامتحانات نهائيا للإعلان عن التنسيق.
 

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