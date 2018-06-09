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ترامب يؤكد مجددا تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثمانى

السبت، 09 يونيو 2018 06:09 م
ترامب يؤكد مجددا تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثمانى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، الدعوة إلى عودة روسيا إلى مجموعة السبع رغم معارضة واسعة النطاق من قادة أوروبيين فى كندا.

وقال ترامب، للصحفيين قبل فترة وجيزة من انتهاء قمة مجموعة السبع، "أعتقد أنه سيكون من المفيد عودة روسيا، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لروسيا وللولايات المتحدة، كما أعتقد أنه سيكون جيدا لدول مجموعة السبع".

وأضاف "أعتقد أن مجموعة الثمانى ستكون أفضل، وعودة روسيا ستكون أمرًا إيجابيًا، نبحث عن السلام فى العالم لا نتطلع إلى ممارسة الاعيب"، وكان اقتراح ترامب بعودة روسيا ووجه برفض الأوروبيين فى مجموعة السبع، خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى اليوم الأول من القمة.

 

 

 

 


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