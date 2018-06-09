تحرير 9 محاضر إشغال و5 محاضر تالف رصف خلال حملة بالنزهة

كتب: ماجد تمراز

شنت الأجهزة التنفيذية لحى النزهة، برئاسة اللواء خالد عقل رئيس الحى، حملة مكبرة ، لرفع الإشغالات، وإعادة الانضباط بالشارع القاهرى، تنفيذا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وأكد اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، أنه تم إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 23 شارع عبد الغفار المغربى، لافتا إلى أنه تم رفع الإعلانات منتهية الترخيص من طريق العروبة والنزهة القديمة

وأضاف رئيس حى النزهة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 9 محاضر إشغال ، و6 محاضر بيئة ، و5 محاضر تالف رصف، و8 محاضر إدارة بدون ترخيص