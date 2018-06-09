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تجديد حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة

السبت، 09 يونيو 2018 11:17 ص
تجديد حبس 6 مسئولين بهيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة حبس
السويس- سيد نون
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قررت النيابة الكلية بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في القضية رقم 27 لسنة 2018 إداري عتاقة لاتهامهم بالتربح.

والمتهمون الصادر قرارات بحبسهم هم، "ج . ع" مدير عام، و"سيد . م" مدير عام، و"م . أ" مير عام مساعد، و"م . س" مدير إدارة، و"م . أ . أ" مدير إدارة، و"و . أ" موظف.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، و3 آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الافراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب في فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.


 


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