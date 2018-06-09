video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 02:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: نأمل وفاء ترامب بوعوده الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا

السبت، 09 يونيو 2018 02:08 م
بوتين: نأمل وفاء ترامب بوعوده الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يفى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بوعوده الانتخابية فى هذا الشأن.

وأشار بوتين، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - اليوم السبت، إلى أن ترامب آخذ فى تنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية. وقال "كان أحد وعوده تحسين العلاقات الأمريكية الروسية، أتمنى أن يحدث ذلك، على الأقل نحن مستعدون لهذا الأمر واعتقد أن الكرة الآن فى ملعب الولايات المتحدة.

وأضاف "نحن مستعدون لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتعميقها وتحسينها"، مضيفا أن العديد من الأدوات يمكن أن تستخدم من أجل هذا الغرض ومن بينها الاجتماعات الشخصية بين رأسى الدولتين.

ولدى سؤاله عما إذا كان قلقا من احتمالية أن تستمر الولايات المتحدة فى وضع شروط غير مقبولة لروسيا حتى بعد إقامة علاقات صداقة، رد بوتين بأن "ذلك لا يجدى نفعا مع أى أحد".

وتابع: "العلاقات بين القادة يجب أن تكون لائقة ومتحضرة لكن ذلك لا يمنع اتخاذ القرارات التى يرى القادة أنها مهمة لبلادهم"، مضيفا: "يمكن أن تؤخذ قرارات الولايات المتحدة بما فيها تلك القرارات التى يتخذها الرئيس الأمريكى على محامل مختلفة، فقد تنتقد إذا يستحق الكثير منها الانتقاد، ومع ذلك هناك شيء واحد أشرت إليه من قبل بالفعل هو أن ترامب ينفذ وعود حملته".

وبشأن الاجتماع المحتمل انعقاده بينه وبين ترامب، أشار بوتين إلى أن مثل هذه الاجتماعات عاجلة لا محتملة فحسب، وأضاف "لقد التقينا الرئيس الأمريكى فى محافل دولية متعددة، لكن بالطبع لم تتح لنا إمكانية إعطاء الاهتمام اللازم للعلاقات الأمريكية الروسية".

ورأى الرئيس الروسى أنه بوجه عام يعتبر هذا الاجتماع مفيدا، لكن القضية الوحيدة هى أن يسمح الوضع السياسى الداخلى فى الولايات المتحدة بتحقيق ذلك، متوقعا أن تكون نتائح محادثاته المحتملة مع ترامب بناءة استنادا إلى خبرته فى التواصل مع الرئيس الأمريكى الذى يرى أنه شخص مفكر يستمع إلى محاوره ويرد على حججه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: نأمل أن تتحسن العلاقات.. والكرة فى ملعب واشنطن

بوتين يلتقى رئيس أوزبكستان فى الصين

الكرملين: بوتين بحث مع ترامب هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائى فى فيينا

روسيا

اخبار روسيا

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة