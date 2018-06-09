بوتين: نأمل وفاء ترامب بوعوده الانتخابية بتحسين العلاقات مع روسيا

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يفى نظيره الأمريكى دونالد ترامب بوعوده الانتخابية فى هذا الشأن.

وأشار بوتين، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - اليوم السبت، إلى أن ترامب آخذ فى تنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية. وقال "كان أحد وعوده تحسين العلاقات الأمريكية الروسية، أتمنى أن يحدث ذلك، على الأقل نحن مستعدون لهذا الأمر واعتقد أن الكرة الآن فى ملعب الولايات المتحدة.

وأضاف "نحن مستعدون لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتعميقها وتحسينها"، مضيفا أن العديد من الأدوات يمكن أن تستخدم من أجل هذا الغرض ومن بينها الاجتماعات الشخصية بين رأسى الدولتين.

ولدى سؤاله عما إذا كان قلقا من احتمالية أن تستمر الولايات المتحدة فى وضع شروط غير مقبولة لروسيا حتى بعد إقامة علاقات صداقة، رد بوتين بأن "ذلك لا يجدى نفعا مع أى أحد".

وتابع: "العلاقات بين القادة يجب أن تكون لائقة ومتحضرة لكن ذلك لا يمنع اتخاذ القرارات التى يرى القادة أنها مهمة لبلادهم"، مضيفا: "يمكن أن تؤخذ قرارات الولايات المتحدة بما فيها تلك القرارات التى يتخذها الرئيس الأمريكى على محامل مختلفة، فقد تنتقد إذا يستحق الكثير منها الانتقاد، ومع ذلك هناك شيء واحد أشرت إليه من قبل بالفعل هو أن ترامب ينفذ وعود حملته".

وبشأن الاجتماع المحتمل انعقاده بينه وبين ترامب، أشار بوتين إلى أن مثل هذه الاجتماعات عاجلة لا محتملة فحسب، وأضاف "لقد التقينا الرئيس الأمريكى فى محافل دولية متعددة، لكن بالطبع لم تتح لنا إمكانية إعطاء الاهتمام اللازم للعلاقات الأمريكية الروسية".

ورأى الرئيس الروسى أنه بوجه عام يعتبر هذا الاجتماع مفيدا، لكن القضية الوحيدة هى أن يسمح الوضع السياسى الداخلى فى الولايات المتحدة بتحقيق ذلك، متوقعا أن تكون نتائح محادثاته المحتملة مع ترامب بناءة استنادا إلى خبرته فى التواصل مع الرئيس الأمريكى الذى يرى أنه شخص مفكر يستمع إلى محاوره ويرد على حججه.