بنك مصر: 612 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 13 أسبوعًا

كتب – أحمد يعقوب

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة مصرفه من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بلغت نحو 612 مليون جنيه، خلال 13 أسبوعًا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة، مؤكدا أنه تم إصدار الشهادات لنحو 551.8 ألف عميل تشمل الشهادات المصدرة للأفراد والشركات، والتى تم تحصيلها والشهادات قيد التنفيذ.

ويذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.