video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 05:00 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بنك مصر: 612 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 13 أسبوعًا

السبت، 09 يونيو 2018 03:24 م
بنك مصر: 612 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان المصريين خلال 13 أسبوعًا محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة مصرفه من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بلغت نحو 612 مليون جنيه، خلال 13 أسبوعًا.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة، مؤكدا أنه تم إصدار الشهادات لنحو 551.8 ألف عميل تشمل الشهادات المصدرة للأفراد والشركات، والتى تم تحصيلها والشهادات قيد التنفيذ.
 
ويذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنك الأهلى المصرى يحصد ثلاثة جوائز من مؤسسة “EMEA FINANCE”

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر

أخبار الاقتصاد

بنك مصر

شهادة أمان المصريين




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة