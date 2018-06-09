بزاوية 180 درجة.. هل أصدرت كاليفورنيا قانونا يحظر الاستحمام والغسيل فى نفس اليوم؟

كتبت سارة درويش

"قانون جديد فى ولاية كاليفورنيا يجعل الاستحمام وغسل الملابس فى نفس اليوم غير قانونى" خبر يتم تداوله بكثافة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعى بعد توقيع حاكم الولاية جيرى براون على مشروعى قانون لتقليل استهلاك الفرد من المياه، بعد أن تعافت الولاية أخيرًا من الجفاف الذى ضربها 5 سنوات انتهت فى 2017.

وجاء فى الخبر أن القانون الجديد يحدد نصيب الفرد من الاستخدام الشخصى للمياه يوميًا بـ 55 جالونا بدءًا من عام 2022، ومن يخالف ذلك يواجه عقوبة تصل إلى ألف دولار فى اليوم فى الظروف العادية، ويزيد عن ذلك إذا تزامن الإفراط فى استخدام المياه مع حالات الجفاف.

وأشار الخبر إلى أن هذا يعنى أنه لن يتمكن سكان الولاية من الاستحمام وغسيل الملابس فى نفس اليوم لأن الاستحمام لمدة 8 دقائق يحتاج 17 جالونًا من الماء، أما تعبئة الغسالة فتحتاج 40 جالونًا من الماء مما يعنى أن الاستحمام وغسيل الملابس يحتاج 57 جالونًا من الماء وهو ما يتخطى الحد المقرر. فهل فعلاً يتم تطبيق هذا القانون؟

"اليوم السابع" فى خدمته اليومية "بزاوية 180 درجة" تتبع هذا الخبر ووجد أن القانون موجود بالفعل ولكن تم تفسيره بشكل خاطئ، حيث ذكر موقع "politifact" الأمريكى لتقصى الحقائق بالتعاون مع "فيسبوك" أن هذا لن ينطبق على المستهلكين بشكل فردى وإنما يطبق القانون على موردى المياه بالتجزئة فى المناطق الحضرية، حيث يلزمهم بوضع ميزانيات مياه سنوية على أن يكون للفرد 55 جالونا وإذا تجاوز موردى المياه الكمية المقررة يغرموا وفقًا للغرامة المقررة ولن تطبق الغرامة على المستهلكين بشكل فردى مثلما جاء فى الخبر الخاطئ.

الحقيقة الثانية التى كشفها الموقع أن استهلاك الغسالات 40 جالونًا من الماء ينطبق على الغسالات التى يزيد عمرها عن 20 عامًا، أما الغسالات الأحدث فهى تستهلك نصف الكمية تقريبًا وأقل منها، حيث تستهلك بعض الغسالات 7 جالونات فقط من الماء، وحتى فى حال وجود بعض الغسالات القديمة لدى بعض المستهلكين فإن استهلاكها الفائض سيتم تعويضه من المستهلكين الذين لا تحتاج غسالاتهم هذه الكمية من الماء، وبالتالى لا أصل لفكرة حظر الاستحمام وغسل الملابس فى اليوم نفسه.