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"اليوم السابع" ينقل البث المباشر لمران المنتخب الأخير قبل السفر لروسيا

السبت، 09 يونيو 2018 10:09 م
"اليوم السابع" ينقل البث المباشر لمران المنتخب الأخير قبل السفر لروسيا منتخب مصر فى استاد القاهرة
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ينقل "اليوم السابع" البث المباشر للمران الأخير للمنتخب الوطنى، وذلك عبر البث الذى تنقله قناة أون سبورت بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المقام حاليًا فى استاد القاهرة بحضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، قبل السفر إلى روسيا غدا للمشاركة فى كأس العالم.

ويشارك الفراعنة فى المونديال بعد غياب دام 28 عامًا وتحديدًا منذ مونديال 90 بإيطاليا، ويقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بالمونديال، ويستهل مواجهته فيها أمام أوروجواى "بطل العالم مرتين" يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يونيو الجارى، ثم يواجه روسيا "البلد المنظم" يوم 19 من الشهر الجارى، ويختتم مواجهاته بالمجموعة أمام المملكة العربية السعودية فى يوم 25 من الشهر نفسه.

ويشهد مران اليوم تواجد رموز الرياضة والإعلاميين ونواب البرلمان لمؤازرة وتحفيز اللاعبين قبل السفر للمشاركة فى المونديال، لاسيما أن المنتخب دخل معسكرات مغلق فى كل من الكويت وإيطاليا وبلجيكا، وخاض 3 مباريات ودية أمام الكويت فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 1/1 ثم التعادل السلبى مع كولومبيا، والخسارة بثلاثية نظيفة أمام بلجيكا.

 

 

 

 


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