اليوم السابع: الحكومة الجديدة أمام الرئيس خلال ساعات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من التقارير والقضايا، من كواليس تشكيل الحكومة الجيدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء المنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء بمناسبة عيد الفطر.



واقرأ غدا فى اليوم السابع أيضا..

الحكومة الجديدة أمام الرئيس خلال ساعات.. اتجاه لفصل "الاستثمار" عن "التعاون الدولى".. ومصادر برلمانية: الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ثم تتقدم ببرنامجها أمام مجلس النواب خلال 20 يوما



رسائل دعم "السيسى" للمنتخب الوطنى قبل المونديال: "نثق فى إدراككم حجم المسؤولية وأطالبكم ببذل أقصى الجهد".. وصلاح يطمئن الرئيس على حالته.. اللاعبون يتعهدون بتقديم أفضل ما لديهم.. و"كوبر": الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود

"المالية": صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء بمناسبة عيد الفطر.. معيط: القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم بمناسبة الأعياد ويتم الصرف عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية



المتحدث باسم الرئاسة: رئيس وزراء إثيوبيا الجديد فى القاهرة للقاء "السيسى"

شوقى: المعلمون سيحصلون على النصيب الأكبر من زيادة الأجور.. حجازى: محاولات الغش تم ضبطها بأقصى سرعة.. ووقف تطبيق الثانوية التراكمية شائعة



القبض على "مستريحين" بسوهاج استوليا على 100 مليون جنيه.. المتهمان حصلا على الأموال من 7 أشخاص بزعم توظيفها فى "الحديد والأسمنت".. والنيابة تباشر التحقيقات

لغز اختفاء القيادى الإخوانى محمود عزت.. شباب "الإرهابية" يطالبون القيادات بإظهار تسجيل صوتى أو فيديو للقائم بأعمال المرشد المختفى منذ فض رابعة.. ويزعمون: رحل عن عالمنا.. ومنشقون: نساء الجماعة يعلمن مكانه



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العاهل السعودى يدعو لقمة طارئة تستهدف "إنقاذ الأردن".. الإمارات والكويت ضمن المشاركين.. وإشادة واسعة بمبادرة الملك سلمان



الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعاً