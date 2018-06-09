video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 09:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: الحكومة الجديدة أمام الرئيس خلال ساعات

السبت، 09 يونيو 2018 07:40 م
اليوم السابع: الحكومة الجديدة أمام الرئيس خلال ساعات عدد اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من التقارير والقضايا، من كواليس تشكيل الحكومة الجيدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، إضافة إلى تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء المنتخب قبل السفر إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء بمناسبة عيد الفطر.

واقرأ غدا فى اليوم السابع أيضا..

 

الحكومة الجديدة أمام الرئيس خلال ساعات.. اتجاه لفصل "الاستثمار" عن "التعاون الدولى".. ومصادر برلمانية: الحكومة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس ثم تتقدم ببرنامجها أمام مجلس النواب خلال 20 يوما

رسائل دعم "السيسى" للمنتخب الوطنى قبل المونديال: "نثق فى إدراككم حجم المسؤولية وأطالبكم ببذل أقصى الجهد".. وصلاح يطمئن الرئيس على حالته.. اللاعبون يتعهدون بتقديم أفضل ما لديهم.. و"كوبر": الفريق على أعلى درجات الاستعداد ويسوده الود

 

"المالية": صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء بمناسبة عيد الفطر..  معيط: القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم بمناسبة الأعياد ويتم الصرف عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية

المتحدث باسم الرئاسة: رئيس وزراء إثيوبيا الجديد فى القاهرة للقاء "السيسى"

 

شوقى: المعلمون سيحصلون على النصيب الأكبر من زيادة الأجور.. حجازى: محاولات الغش تم ضبطها بأقصى سرعة.. ووقف تطبيق الثانوية التراكمية شائعة

القبض على "مستريحين" بسوهاج استوليا على 100 مليون جنيه.. المتهمان حصلا على الأموال من 7 أشخاص بزعم توظيفها فى "الحديد والأسمنت".. والنيابة تباشر التحقيقات

 

لغز اختفاء القيادى الإخوانى محمود عزت.. شباب "الإرهابية" يطالبون القيادات بإظهار تسجيل صوتى أو فيديو للقائم بأعمال المرشد المختفى منذ فض رابعة.. ويزعمون: رحل عن عالمنا.. ومنشقون: نساء الجماعة يعلمن مكانه

"محطة مصر" تحت مجهر شرطة النقل والمواصلات.. كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المتفجرات بمحطات السكة الحديد

 

العاهل السعودى يدعو لقمة طارئة تستهدف "إنقاذ الأردن".. الإمارات والكويت ضمن المشاركين.. وإشادة واسعة بمبادرة الملك سلمان

الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعاً

 

cover
cover

 


إضافة تعليق

السيسي

المنتخب

محمد صلاح

كاس العالم

لقاء السيسي مع المنتخب

الثانوية العامة

رواتب يونيو

صرف الرواتب

اخبار مصر

اخبار عاجلة




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة