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"الوطنية للصحافة" تعلن الانتهاء من إعداد اللوائح الداخلية لعمل الهيئة

السبت، 09 يونيو 2018 05:00 ص
"الوطنية للصحافة" تعلن الانتهاء من إعداد اللوائح الداخلية لعمل الهيئة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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أكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ،أن الهيئة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر انتهت من إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعملها .

وأضاف عصام فرج لـ"اليوم السابع"،أن الهيئة مستمرة فى خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعدما نجحت فى الخطوة الأولى بزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة،أكدت أنه من المقرر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين عن شهر يونيو 2018 ابتداء من الأحد المقبل للصحف القومية، على أن يصرف بدل شهرى يوليو وأغسطس عند ورود الإتاحة المالية من وزارة المالية، مشيرة إلى أن العادة جرت فى السنوات الماضية على صرف البدل "يوليو وأغسطس" فى شهر أغسطس.

 


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