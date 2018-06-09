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النيابة تطلب التحريات التكميلية حول مقتل طالب على يد عصابة بالهرم

السبت، 09 يونيو 2018 11:29 م
النيابة تطلب التحريات التكميلية حول مقتل طالب على يد عصابة بالهرم جثة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث التكميلية حول مقتل طالب بمعهد سياحة وفنادق بمنطقة الهرم على يد 4 متهمين مجهولين؛ لسرقتهم ال"توك توك" الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة لضبطهم وإحضارهم.

 

كشفت التحقيقات، أن عصابة مكونة من 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث كانوا يستقلون سيارة ميكروباص بحثا عن سائق توك توك لسرقته، وفور مشاهدتهم المجنى عليه، أثناء قيادته التوك توك الذى يعمل عليه، استوقفه اثنين منهم، وطلبوا منه توصيلهما إلى طريق كرداسة، وفور وصولهم إلى منطقة خالية من المارة، هددوه بآلة حادة، للاستيلاء على التوك توك، إلا أن المجنى عليه قاومهما، فاعتديا عليه مما أسفر عن فقد وعيه.

 

وتابعت، أن المتهمين نقلوا الضحية بواسطة السيارة الميكروباص،  وأعادوه إلى الطريق الزراعى بقرية كفر غطاطى، بالقرب من المدرسة الاعدادى الخاصة بالقرية، حيث واصلوا الإعتداء عليه بعد استعادة المجنى عليه لوعيه، وعندما حاول الضحية الهرب تتبعوه ثم سددوا له عدة طعنات، وتركوه يصارع الموت وفروا هرابين بواسطة السيارة الميكروباص.


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