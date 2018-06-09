المصرية لخدمات الطيران تنجح فى التعاقد مع "برايفت" لتقديم خدماتها بمبنى 2

كتب أحمد حمادة

نجحت الشركة المصرية لخدمات الطيران برئاسة اللواء محمد كامل فى إبرام تعاقد مع شركة برايفت السعودية لتجهيز وتقديم خدمات الطيران والركاب للشركة السعودية فى مبنى الركاب رقم "2" الجديد بمطار القاهرة الدولى، تم توقيع العقد فى السعودية بحضور الأمير تركى بن مقرن بن عبد العزيز .

وأكد اللواء كامل أن العقد يمثل نجاحا كبيرا للشركة ، فى ظل منافسة شرسة مع توافد العديد من شركات الطيران العالمية ، وأن الشركة اجتازت كل التفتيشات التى مرت عليها بفضل تقديم أعلى الخدمات لشركات الطيران داخل مطار القاهرة .