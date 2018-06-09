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السبت، 09 يونيو 2018 12:47 م
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المصرية لخدمات الطيران تنجح فى التعاقد مع "برايفت" لتقديم خدماتها بمبنى 2

السبت، 09 يونيو 2018 11:39 ص
المصرية لخدمات الطيران تنجح فى التعاقد مع "برايفت" لتقديم خدماتها بمبنى 2 اللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران - شركة برايفت السعودية
كتب أحمد حمادة
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نجحت الشركة المصرية لخدمات الطيران برئاسة اللواء محمد كامل فى إبرام تعاقد مع شركة برايفت السعودية لتجهيز وتقديم خدمات الطيران والركاب للشركة السعودية فى مبنى الركاب رقم "2" الجديد بمطار القاهرة الدولى، تم توقيع العقد فى السعودية بحضور الأمير تركى بن مقرن بن عبد العزيز .

 

وأكد اللواء كامل أن العقد يمثل نجاحا كبيرا للشركة ، فى ظل منافسة شرسة مع توافد العديد من شركات الطيران العالمية ، وأن الشركة اجتازت كل التفتيشات التى مرت عليها بفضل تقديم أعلى الخدمات لشركات الطيران داخل مطار القاهرة .

 


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المصرية لخدمات الطيران




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