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المرور: إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء امتداد كوبرى المشير

السبت، 09 يونيو 2018 12:00 ص
المرور: إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء امتداد كوبرى المشير محور المشير - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فى إغلاق محور الشهيد فى مدينة نصر، لإنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا، وسيكون هناك تحويلات مرورية لمدة 6 ساعات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباح السبت 9/6/2018،  واﻷعمال عبارة عن تركيب وتثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبرى، عن طريق رفع الجسم بواسطة أوناش المرور، الذى يستلزم إيقاف حركة المرور فى الاتجاهين بمحور الشهيد، فى الوصلة المحصورة من كوبرى المشير حتى أسفل كوبرى الواحة، وإجراء تحويلات مرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات.

وستشمل التحويلات بمحور المشير للقادم منن اﻷوتوستراد، والدائرى، ومحمد زكى، وسيكون بغلق مسطح المشير و تحويل حركة السيارات إلى كوبرى المشير ثم امتداد المحور يمينا كوبرى الواحة، واستكمال السير تجاه مناطق المقطم والدائرى، كما ستكون التحويلات بغلق المحور، وتحويل حركة السيارات إلى كوبرى الواحة، واستكمال السير إلى مناطق محور المشير والاوتوستراد.

وتكون التحويلات بالطريق بمخرج كوبرى الواحة يمنا إلى محور الشهيد بغلق منزل كوبرى الواحة يمنا للمتجه إلى محور المشير، و الدوران والعودة إلى محور المشير، وإجراء التحويلات مع تدعيم المنطقة بالمساعدات الفنية والمخاريط وطواحين هوائية وفواصل حركة وعلامات إرشادية.


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